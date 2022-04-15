Форум «Сильные идеи для нового времени», организованный АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и фондом «Росконгресс», нацелен на создание постоянно действующей платформы, где любой житель России сможет предложить свою идею по развитию страны и получить необходимую поддержку.

На федеральной платформе ideas.roscongress.org. на сегодняшний день зарегистрировано более 4,3 тыс. идей, в их числе 24 от Кузбасса.

Помогать гражданам в воплощении идей в жизнь будут главы регионов — такое поручением дал президент России Владимир Путин.

«Все стратегические национальные цели, которые мы поставили на периоды 2030 года, должны быть достигнуты. Текущие вызовы и возможности должны только мобилизовать нас. Мы должны нацелить себя на достижение ощутимых результатов в интересах граждан. Очевидно, что потребуется донастроить наши программы. Здесь востребованы инициативы деловых кругов, ученых, общественных объединений. В этой связи прошу регионы активно подключиться к организации форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». В его рамках каждый гражданин России сможет представить свои предложения, конкретные проекты, нацеленные на развитие своего города, региона и страны в целом», — подчеркнул президент Владимир Путин.

Летом 2022 года на очном федеральном двухдневном форуме планируется презентовать 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания продемонстрировать 10 из них руководству страны.