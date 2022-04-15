Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, прибывший в Кузбасс, посетил строящиеся и действующие в Кемерове объекты социальной инфраструктуры.
«В Кузбассе активно развивается строительство, прежде всего социальных объектов — жилых домов, учреждений образования, спорта, медицины. Наша принципиальная позиция заключается в том, что стройка станет флагманом развития экономики. Ни один объект не будет остановлен», — заявил губернатор Сергей Цивилев.
Полномочный представитель посетил Кемеровское президентское кадетское училище, ознакомился с ходом строительства объектов культурно-образовательного и музейного комплексов, оценил ход строительства объектов транспортной и социальной инфраструктуры в рамках национальных проектов в микрорайоне № 15А Центрального района Кемерова.
Полпред посетил также Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, парк ангелов.
Анатолий Серышев отметил: видно, что глава Кузбасса, люди, которые здесь живут, занимают неравнодушную позицию, любят свой край и стремятся сделать его процветающим.
«В открытом диалоге с гражданами определяются направления развития территорий. Благодаря этому регион не стоит на месте, а движется в будущее», — сказал полпред.