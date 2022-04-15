Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, прибывший в Кузбасс, посетил строящиеся и действующие в Кемерове объекты социальной инфраструктуры.

«В Кузбассе активно развивается строительство, прежде всего социальных объектов — жилых домов, учреждений образования, спорта, медицины. Наша принципиальная позиция заключается в том, что стройка станет флагманом развития экономики. Ни один объект не будет остановлен», — заявил губернатор Сергей Цивилев.

Полномочный представитель посетил Кемеровское президентское кадетское училище, ознакомился с ходом строительства объектов культурно-образовательного и музейного комплексов, оценил ход строительства объектов транспортной и социальной инфраструктуры в рамках национальных проектов в микрорайоне № 15А Центрального района Кемерова.

Полпред посетил также Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, парк ангелов.

Анатолий Серышев отметил: видно, что глава Кузбасса, люди, которые здесь живут, занимают неравнодушную позицию, любят свой край и стремятся сделать его процветающим.