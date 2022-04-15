Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал распоряжение о запуске пилотного проекта, по которому темы научных исследований в регионах будут согласовываться губернаторами.

Согласование поможет понять, являются ли темы фундаментальных исследований нужными в текущих социально-экономических условиях. У руководителей регионов, в том числе и у губернатора Кузбасса, появится возможность следить за успехами учёных и применять результаты исследований на благо региона.

Проект касается вузов и научных институтов, которые являются частью научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ) и подведомственны Минобрнауки. В рамках нацпроекта «Наука» создано 15 таких центров. На другие научные и образовательные организации инициатива распространяться не будет.