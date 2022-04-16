Политтехнолог и медиаменеджер Кристина Пoтупчик заявляет, что западные СМИ проводят самую дорогую пиар-компанию с целю лишения россиян уверенности в себе и самоуважения.

— Речь идёт о таком виде вооружений, как cognitive warfare — «войне умов» или «войне в умах, — объяснила Кристина Потупчик в интервью КП.

По её словам технология была протестирована на бывшем президенте США Дональде Трампе, когда его отменили в информпространстве. Теперь западные СМИ намерены очернить россиян. Делается это с помощью распространения фейков про русскую армию, отмены русской культуры, ввода персональных санкций, прекращением работы иностранных компаний и другие методы.

— Затраты на антирусскую кампанию в медиа несопоставимы с платой за газ и товарным оборотом между Россией и Евросоюзом. Рано или поздно этот факт даст o себе знать ростом инфляции на Западе, безработицей, промышленным кризисом и как самое ужасное – голодом. Признаки этого уже есть, — сказала Кристина Пoтупчик.

В России же иностранные механизмы внушения отключаются и происходит обратное – на людей не могут повлиять. Российские СМИ разъяснят свою позицию, предоставляют оперативную информацию о происходящем в России и в мире и разоблачают фейки. Например про роддом в Мариуполе и Бучу. Кроме того, рейтинг президента Владимира Путина превышает 80%, а рейтинг Байдена составляет от 9 до 20%.

— Движение тектонических плит под Вашингтоном началось, достаточно наблюдать за американскими СМИ, в которых на днях одна за другой начали выходить публикации, доказывающие преступный характер политики вашингтонских ястребов, — отметила политтехнолог.

Пoтупчик заключает, что антироссийские настроения и пропаганда неизбежно столкнутся с объективной реальностью, и концепция американоцентричного мира начинает рушится в противостоянии с Россией.