Бизнесмены Кузбасса могут присоединится к бесплатной платформе по продвижению российских брендов «Сделано в России». Система была разработана при участии Фонда «Росконгресс», агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), АНО «Российская система качества» (Роскачество) и «Яндекс». В платформу входят новостные ленты, каталоги компаний и экспертов. У проекта 121 тысяча постоянных читателей из 114 стран, а участниками системы стали 1500 предприятий и 11 регионов России.

Кузбасский бизнес-обмудсмен Елена Латышенко призвала предпринимателей региона обратить внимание на платформу. Для российских предпринимателей она может послужить дополнительной мерой господдержки.

— Сейчас особенно актуально максимально поддерживать российские компании и рассказывать о них потенциальным клиентам. Тем более, что в Кузбассе существуют свои интересные и перспективные бренды. Платформа «Сделано в России» дает возможность малому бизнесу бесплатно публиковать и распространять инфоповоды на платформе, таким образом, продвигать свои товары, находить новых партнеров, а государству — реализовывать задачи по импортозамещению, — отметила Елена Латышенко.

Она добавила, что платформа направлена не только на импортозамещение, но и на формирование современного образа российского предпринимателя.

Отправить заявку и стать участником каталога «Сделано в России» можно на сайте проекта https://madeinrussia.ru/ru?filter=main в разделе «Информация», кликнув на подраздел «Связаться с редакцией».