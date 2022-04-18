Губернатор Кузбасса встретился с бронзовыми призёрами чемпионата России по хоккею с мячом — игроками кемеровского «Кузбасса». Он поздравил команду с успешно проведённым сезоном и заслуженными наградами.

«Благодарю вас за такой отличный результат, за работу — медали мы не выигрывали уже 12 лет. Мы со своей стороны выполнили свое обещание, создаем для вас условия, построили замечательный ледовый дворец, лучший комплекс для хоккея с мячом в стране. Рядом строим еще один современный спорткомплекс. Он будет достроен, несмотря на все трудности. В следующем году будет ровно 75 лет с момента создания хоккейного клуба с мячом в КуZбассе. Надо продолжать работу, мы ждем от вас лидерства. Вы будете достойным примером для нашей молодежи, будете прославлять наш регион», — сказал губернатор Сергей Цивилев.

Главный тренер команды Дмитрий Щетинин поблагодарил губернатора за поддержку клуба, отметив, что в Кемерове лучшая в стране база для хоккея с мячом.