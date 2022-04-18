Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии с указом президента РФ от 27 июля 2009 года №863 «О международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава»: провести Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» в сентябре-октябре 2022 года в Кемерово», — говорится в документе.

Определено, финансирование мероприятия будет осуществляться из федерального бюджета. Правительству Кузбасса рекомендовано принять меры по обеспечению подготовки и проведения форума.

Добавим, форум «Россия — спортивная держава» был учрежден в 2009 году указом главы государства. Среди участников — руководители международных и всероссийских спортивных федераций и организаций, федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского, паралимпийского и сурдлимпийского движения, научных кругов и бизнес-сообщества.

Первый форум прошел в 2009 году в Казани. Затем его принимали в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.

Фото: kremlin.ru