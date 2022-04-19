В ВУЗах Кузбасса увеличилось число бюджетных мест по направлениям в сфере электроники.
«У нашей страны огромный потенциал для создания отечественной электронной продукции. Но решение этой задачи невозможно без подготовки профессиональных кадров. По поручению Президента Правительство ежегодно увеличивает количество бюджетных мест в вузах, ориентируясь на запросы рынка. В этом учебном году по специальностям и направлениям подготовки, входящим в укрупнённые группы «Электроника, радиотехника и системы связи», «Технологии материалов», «Нанотехнологии и наноматериалы», выделено почти 24,5 тыс. бюджетных мест», – сказал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
В Кузбассе по направлениям в сфере электроники обучают 3 вуза: Кемеровский государственный университет, Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева и Сибирский государственный индустриальный университет.
В министерстве науки и высшего образования Кузбасса рассказали, что в регионе в будущем учебном году количество бюджетных мест по подготовке специалистов в сфере электроники возрастёт в сравнении с прошлым годом на 44%: с 59 до 105.
«В Кузбассе три вуза осуществляют набор абитуриентов по такому популярному и перспективному направлению, как «Электроника, радиотехника и системы связи», — поясняет министр науки и высшего образования Ирина Ганиева. — Институт инженерных технологий опорного вуза Кузбасса в 2022-2023 учебном году открывает набор абитуриентов на новую специальность «Конструирование и технология электронных средств». 25 из 35 запланированных мест для студентов-первокурсников будут бюджетными. В КузГТУ и СибГИУ тоже готовят профессионалов в области промышленной электроники по специальности «Электроника и наноэлектроника»».