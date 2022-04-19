Врио министра МЧС России Александр Чуприян и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вручили «Ордена мужества» женам горноспасателей, погибших на шахте «Листвяжная». Также «Орденом мужества» награжден Александр Заковряшин – помощник командира взвода Новокузнецкого горноспасательного отряда МЧС России, который провел ночь под завалами в шахте и сумел выбраться на поверхность.

«В работе сотрудника МЧС всегда существует риск не вернуться домой. Наши горноспасатели навечно вписали свои имена в историю. Они погибли, спасая других людей. Думаю, дети и внуки имеют право считать, что это и их ордена тоже», – сказал Александр Чуприян.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2022 года № 53 за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, «Орденом Мужества» награждены: Заковряшин Александр Анатольевич, помощник командира взвода; Аникин Александр Константинович, респираторщик (посмертно); Земцев Евгений Викторович, респираторщик (посмертно); Назаров Андрей Викторович, респираторщик (посмертно); Носанчук Олег Анатольевич, помощник командира отряда (посмертно); Рылов Алексей Витальевич, командир отделения (посмертно).

Все они проходили службу в филиале «Новокузнецкий военизированный горноспасательный отряд» федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная часть», Кузбасс.

Напомним, 25 ноября 2021 года трагедия на шахте «Листвяжная» унесла жизни 51 человека. На момент аварии в шахте находилось 285 горняков. На поверхность удалось вывести 239 человек. 46 шахтеров и 5 горноспасателей отделения ВГСЧ МЧС России погибли.