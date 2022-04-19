В Министерстве образования Кузбасса рассказали, что в Кемерове к началу нового учебного года построят 2 школы на 1225 и 1050 мест. В Анжеро-Судженске строится школа для 1000 учеников, в Юрге — для 550.

Помимо этого, в 2022 году после капитального ремонта планируется ввести в эксплуатацию Старопестеревскую школу в Беловском муниципальном округе и школу № 14 в Юрге. Также по федеральной программе «Развитие образования» начали ремонт школ № 30 и № 37 в Новокузнецке.

Более чем для 1,5 тысячи кузбасских детей в текущем году откроют 10 новых детских садов: в Кемерове планируется сдача в эксплуатацию трёх детсадов на 74, 130 и 200 мест, на 190 мест в Прокопьевске, на 100 мест — в с. Терентьевское Прокопьевского муниципального района, на 180 мест — в Белове, на 220 мест — в Юрге, на 140 мест — в пгт Яшкино, на 140 мест — в Полысаеве, на 190 мест — в Новокузнецке.

Вместе с тем в Кузбассе запущен проект «Мой новый детский сад», который предусматривает полное обновление дошкольных учреждений. В 2022 году по программе начнут ремонт 6 детских садов.