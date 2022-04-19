На Международном форуме по энергетике и энергоресурсоэффективности в Казани состоялось заседание совместной рабочей группы Госсовета РФ, в котором принял участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Самый главный показатель, который характеризует состояние энергосбережения — это энергоемкость ВВП. Чем меньше расход энергии на производство единицы товара, тем эффективнее экономика. Данный показатель напрямую связан с конкурентоспособностью продукции и качеством жизни нашего населения. На сегодня мы отстаем от лучших мировых показателей, занимая в этом вопросе 41-е место. Это означает, что у нас есть значительный резерв по совершенствованию энергоэффективности и мы должны его использовать, особенно это актуально в современных условиях», — заявил глава Кемеровской области.

Он отметил, что для решения этой задачи все отраслевые госпрограммы должны содержать четкие показатели по энергосбережению. Все промышленные предприятия должны иметь собственные программы повышения энергоэффективности. Губернатор Кузбасса подчеркнул, что в регионе особое внимание уделяется, в частности, переводу общественного транспорта на газомоторное топливо, а также использованию электротранспорта.