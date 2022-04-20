Белово этим летом обзаведётся «умной» уличной спортивной смарт-площадкой.
Её особенность заключается в том, что рядом с тренажерами и спортивными снарядами располагаются QR-коды. Просканировав их, можно открыть доступк к видеоурокам с правилами занятий на имеющихся тренажерах.
В России таких площадок планируют создать более 80.
Как отмечают в министерстве физической культуры и спорта Кузбасса, власти региона уделяют повышенное внимание спортивной инфраструктуре, чтобы любой житель, независимо от возраста и материального благосостояния, мог вести активный и здоровый образ жизни.
«За последнее время, при подготовке к 300-летию Кузбасса, у нас построены и успешно действуют ряд спортивных сооружений, которые получают высокую оценку участниками федеральных и международных соревнований, — отмечает министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус.