Белово этим летом обзаведётся «умной» уличной спортивной смарт-площадкой.

Её особенность заключается в том, что рядом с тренажерами и спортивными снарядами располагаются QR-коды. Просканировав их, можно открыть доступк к видеоурокам с правилами занятий на имеющихся тренажерах.

В России таких площадок планируют создать более 80.

Как отмечают в министерстве физической культуры и спорта Кузбасса, власти региона уделяют повышенное внимание спортивной инфраструктуре, чтобы любой житель, независимо от возраста и материального благосостояния, мог вести активный и здоровый образ жизни.