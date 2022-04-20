Сезон дорожно-строительных и ремонтных работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» стартовал в Кузбассе. Уже развернуты работы на 6 из 77 запланированных дорожных объектах. В целом, в 2022 году будет отремонтировано 130 км автомобильных дорог.

«Дороги – это один из факторов, способствующих развитию экономики региона. Наша задача сделать их безопасными и комфортными как для водителей, так и для пешеходов. Именно поэтому в Кузбассе состоянию дорог уделяется особое внимание. Ежегодно на ремонт автомагистралей региона выделяются средства из бюджетов разных уровней. Кроме того, подрядчики проводят гарантийный ремонт объектов», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» на 2022 год запланировано финансирование свыше 6 млрд рублей, в том числе 1,4 млрд рублей – из федерального бюджета, 3,9 млрд рублей – из областного, 636 млн рублей – из бюджетов местного уровня. На эти средства планируется привести к нормативному состоянию 130 км автомобильных дорог.

В рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог» предусмотрено выделение 453 млн рублей из федерального бюджета. На эти средства отремонтируют тротуары, установят 15 остановочных павильонов и 19 светофоров, заменят 27 тыс. погонных метров дорожных ограждений, а также нанесут дорожную разметку. Кроме того, запланировано привести к нормативному состоянию 360 погонных метров мостовых сооружений.

На сегодняшний день работы развернуты на 6 дорожных объектах из 77 запланированных. В Новокузнецке идут работы на участке уличной дорожной сети микрорайона 24 Новоильинского района и строительство автомобильной дороги от Пойменного шоссе к инфекционной больнице № 8. Всего в Новокузнецке в этом сезоне к нормативному состоянию планируется привести 12 участков общей протяженностью 17 км.

В Кемерове начались работы по строительству нового участка магистрали ул. Пролетарская – от ул. Федоровского до ул. Автозаводская, также стартовали ремонтные работы в жилом районе Пионер. Ведутся работы по фрезерованию участков ул. Спасская – от ул. Учительская до ул. Спасская, 28, ул. Учительская – от ул. Севская до ул. Спасская, ул. Севская – от ул. Марата до ул. Учительская. Далее будет уложен выравнивающий, а затем верхний слой, произведена отсыпка обочин, устроены карманы для общественного автотранспорта и остановочные площадки. Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Кемерове в 2022 году будет отремонтировано 19,6 км дорожного полотна на 22 участках.

В ближайшее время начнется ремонт автодорожного путепровода по ул. С. Лазо в Мариинске, работы планируется завершить в 2023 году, на эти цели будет выделено около 119 млн рублей.

Кроме этого, каждой весной после таяния снега проводится обследование технического состояния объектов, находящихся на гарантийном обслуживании. Всего таких объектов в Кузбассе 560, обследование планируется завершить до 1 мая. Выявленные замечания подрядчики устраняют за свой счет.