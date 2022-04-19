Акция с таким названием прошла сегодня в школах России. Кузбасс не стал исключением. Во время открытого урока учащимся рассказывали о том, что же означает слово, последнее время часто звучащее в СМИ, – геноцид. Почему проект проводят именно 19 апреля и кто выступал перед кадетами и лицеистами в Кемерове, расскажет Сергей Ищенко.

Советский Союз за время Великой Отечественной войны потерял более 26 млн человек, таким образом, став одной из самых пострадавших стран в ходе Второй мировой. Из этого трудновообразимого количества смертей более половины приходится на долю мирного населения на оккупированных территориях. 19 апреля 1943 года был издан указ президиума Верховного Совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев…», который, по существу, стал первым документом, где было дано юридическое определение геноциду. В эту дату вот уже несколько лет и проводится акция «Без срока давности», цель которой – историческая память и просвещение молодежи.

Для кадетов школы-интерната полиции с этой информации и началось учебное утро. Будущим стражам закона о том, что такое геноцид именно с точки международного права, а не огульного употребления данного термина, рассказывал представитель законодательной власти, сравнивая прошлое с настоящим.

Акция «Без срока давности» проходит сегодня по всей России. В Кемерове аналогичная лекция прошла и в губернаторском многопрофильном лицее-интернате. Старшеклассники ее не только прослушали.

Открытый диалог – цель акции. Подростки должны не только получить информацию о геноциде, но и осмыслить её, задавая вопросы.

Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Эти слова Ломоносова получают свое подтверждение сегодня. Для того что бы у нас было общее будущее и проходят акции «Без срока давности».

Автор: Сергей Ищенко