С 15 апреля в Кузбассе действует особый режим. Жителям региона запрещается разжигать костры даже на территории собственных участков. Тем временем спасатели продолжают закреплять навыки, которые требуются при тушении пожаров. За учениями наблюдала Арина Мерлова.

АН-2 набирает скорость. Предстоит подняться на высоту 1000 метров. На борту – 8 спасателей. В общей же сложности – 16 парашютистов, каждый из которых должен выполнить по 12 прыжков. Отмечают: чтобы не потерять сноровку, нужна тренировка.

Необходимо быть готовыми ко всему и в любых условиях. Георгий Альмяшов помнит, как тушили лесной пожар в Ваганово. За 12 лет работы сталкиваться приходилось со многим. Но опыт всегда выручает: спасатель совершил уже около 300 прыжков. Говорит, продолжает дело отца. Он десантировался свыше 1000 раз.

Каждая тренировка – отработка определенных задач. И если на учениях их диктует руководитель, то в реальных условиях – время.

С приходом тепла практически ежедневно на пульт МЧС поступают сигналы об очередных инцидентах. Вчера в селе Ивановка Чебулинского района сгорели сразу 5 домов. Поля на выходных полыхали в Калачеве. В обоих случаях причина – поджог сухой травы. В условиях особого противопожарного режима такие нарушения – под пристальным контролем. Штрафы увеличены вдвое. Поэтому, прежде чем взять в руки спички, несколько раз подумайте, чем это может обернуться.

Автор: Арина Мерлова