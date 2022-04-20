Новое здание многопрофильной больницы в Междуреченске строится по решению губернатора КуZбасса Сергея Цивилева.

«Многопрофильная больница необходима городу. Общая готовность — около 60%, завершат работы до конца года. Важно, что после ее открытия люди смогут пройти диагностику, получить консультацию узких специалистов, лечение в одном месте. Больничный комплекс будет оснащен современным оборудованием и новой мебелью, что улучшит качество оказания медпомощи и сделает комфортнее пребывание пациентов. Кроме того, улучшение условий труда привлечет в больницу новых специалистов-медиков», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Здание будет состоять из 7 этажей, на которых расположатся 10 стационарных отделений: приемное, реанимации, хирургии, урологии, травматологии, неврологии, гинекологии, гемодиализа, первичное сосудистое отделение и операционный блок. Объединение всех диагностических служб МГБ в одном месте позволит проводить любые виды исследований круглосуточно. Будет повышена доступность клинической, лучевой, функциональной, эндоскопической диагностики.

Уже почти завершен монтаж окон, устройство кровли, фасада, полов, утепление, монтаж перегородок, продолжается монтаж внутренних и наружных систем (вентиляции, отопления, водопровода, канализации, электроснабжения, кондиционирования, кислородоснабжения, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации).

Строительство междуреченской больницы ведется по Государственной программе «Жилищная и социальная инфраструктура КуZбасса». Кроме того, объект входит в программу социально-экономического развития до 2024 года, утвержденную председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Финансируется за счет федерального и областного бюджетов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.