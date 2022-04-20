Тёплая погода после долгой сибирской зимы не может не радовать. В минувшие выходные в некоторых территориях Кузбасса столбик термометра поднимался до +22 °С. Но, к сожалению, этот период порой приобретает негативный окрас. Напомним, с 15 апреля в регионе начал действовать особый противопожарный режим. На сегодняшний день зафиксировано более 400 сообщений о возгораниях. Несколько семей остались без крыши над головой.

Неорганизованный пал травы стал причиной сразу нескольких пожаров. На прошлой неделе два дома и хозпостройки сгорели в Чертинском микрорайоне Белова. Со слов местных жителей, столб огня шёл со стороны близстоящей шахты. Семья Станислава Бедаша в этот момент находилась дома. Постучали соседи.

Сигнал о возгорании поступил в 17:04. Бригада спасателей прибыла, когда дом Станислава и его семьи уже сгорел. Пожар удалось ликвидировать в 17:38. Погибших нет, но 2 семьи в итоге остались без жилья. Им окажут материальную помощь. Строиться вновь пострадавшие пока не планируют. Говорят, уж очень взлетели по стоимости стройматериалы. Чтобы хоть как-то компенсировать потери в подобных случаях специалисты рекомендуют не экономить на страховании.

В зависимости от программы страхования, в случае ущерба можно рассчитывать на существенную компенсацию, которая поможет восстановить повреждённое, начать строить новое или стать взносом на покупку готового жилья.

Автор: Кристина Орехова