Они не считают себя героями, а просто выполняют миссию: спасают жизни – и детские, и взрослые. Абсолютно безвозмездно. 20 апреля – национальный День донора. И как раз сегодня в Кузбасском центре крови особенно многолюдно. С добровольцами общалась Арина Мерлова.

Сегодня у Александра Калачёва 16-я кровосдача. Первый раз в Центр он пришел с друзьями еще в 2016 году. Просто стало любопытно, как проходит процедура. В итоге один из компании стал постоянным донором. Уверен: помогать – важно.

А у Александра Иванисова донорского стажа больше – кровь сдает с 2010 года. Иногда с коллегами по работе, иногда один. Говорит, даже не задумывается о том, кому перельют его биологический материал.

Как показывает статистика, донорами хоть раз в жизни становились 60% россиян. Кто-то это делает ради вознаграждения в виде выходного и денег, кто-то – ради собственного здоровья, другие же – чтобы реально помочь. В год в Кузбасском центре крови заготавливают около 30 тонн. На разные цели. Например, в пандемию перелили пациентам около 3 000 доз плазмы. И за этим – тоже спасённые жизни.

В любом случае, кровь нужна всегда. И донором может стать каждый. Главные условия: совершеннолетие, вес не менее 50 кг, отсутствие противопоказаний. Но и самое важное – желание.

Автор: Арина Мерлова