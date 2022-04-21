Парламент Кузбасса одобрил налоговые льготы для среднего и малого бизнеса, которые были предложены правительством региона. Эксперты называют предлагаемые меры поддержки беспрецедентными.

С января 2022 года будет снижена ставка налога на прибыль при применении инвестиционного налогового вычета с 10 % до 5 %. Это создаст дополнительные стимулы для увеличения предприятий, участвующих в процессе создания и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Как следствие, увеличится количество и качество реализуемых в Кузбассе инновационных проектов. А в дальнейшем приведет к увеличению степени диверсификации экономики области.

Также законом расширен список организаций, имеющих право на применение инвествычета. В него дополнительно включены представители малого и среднего бизнеса в любой отрасли (за исключением добычи угля, оптовой торговли и торговли автотранспортными средствами), а также субъекты инвестиционной, инновационной и производственной деятельности.

На 50 % снижен налог на имущество для предприятий малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших от введения санкций отраслях, а также для объектов, включенных в региональный перечень торгово-офисной недвижимости. Кроме того, в 2 раза снижены ставки по упрощенной системе налогообложения в отношении 33 видов экономической деятельности. Льготами смогут воспользоваться субъекты МСП, которые не допустят снижения численности работников по сравнению с 1 марта 2022 года. Также снижена ставка единого сельскохозяйственного налога: в 2022 году – с 3 % до 1 %; в 2023 году – с 4 % до 3 %.

Ожидается, что введенные льготы позволят предприятиям инвестировать высвободившиеся финансы в развитие предприятий: создание новых рабочих мест, рост заработной платы и производительности труда. А также приведет к увеличению выручки от реализации товаров (работ, услуг) и сумм капитальных вложений. В целом же это создаст предпосылки для обеспечения кузбассовцев востребованными товарами и услугами.

Представители бизнес-сообщества оценивают пакет предложенных мер как своевременный, и предполагают, что они помогут достичь цели, поставленной Сергеем Цивилевым – увеличить долю налоговых отчислений от малого и среднего бизнеса до 50%.

«Пакет включает снижение налога на прибыль с 10 до 5 %. И это в первую очередь поможет нашему среднему производственному бизнесу. А это 182 компании, из которых 20 % – предприятия, которые работают в сфере строительства, сервиса, производства. Это меры, на которые сознательно идет регион, чтобы помочь бизнесу. Я думаю, что это абсолютно правильная позиция: надо сегодня поддержать субъекты бизнеса, которые будут развиваться и вернут доходы в бюджет», – считает президент Кузбасской торгово-промышленной палаты Татьяна Алексеева.

«Я уверена, что это не последние меры, принятые в Кузбассе. Импортозамещение и развитие производства – основная задача как региона, так и страны в целом. И принятые меры своевременны, потому что дают возможность нарастить собственное производство. Мы, например, сейчас планируем купить станки, расширяться. И думаю, не только мы. Конечно, проблем у предпринимателей из-за того, что сорвались поставки, очень много. Но производственный потенциал у нас большой. И для малого и среднего бизнеса, который попадает в льготную категорию, введенные льготы – это огромный шаг вперед. Очень радует, что такие решения принимаются быстро и, думаю, следующий шаг не заставит себя ждать. Тем более, что предложенные меры помогут в том числе выполнить ту задачу, которую ставил Сергей Цивилев в своем бюджетном послании – нарастить поступления от малого и среднего бизнеса до 50 %», – отмечает предприниматель, член регионального отделения ОНФ Елена Козлова.