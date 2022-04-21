О тонкостях приготовления завтрака сегодня говорили в Кемерове. Кузбасс участвует в международной акции «Здоровое питание школьника». Чему научились ребята знает Кристина Орехова.

Полезная еда может быть вкусной! Если приложить к этому усилие и вдохновение. Эта мысль объединила учащихся разных школ. В свободное от учёбы время они продвигают идею здорового образа жизни.

В Кузбасс приехал Григорий Мосин. Знаменитый шеф-повар показал, как из простых продуктов, которые есть практически в каждом холодильнике, приготовить вкусное и, главное, полезное блюдо. Обращая внимание на состав, калорийность или совместимость ингредиентов.

Но одним мастер-классом участие в международной акции кемеровчан не ограничится. Состоятся кулинарные баттлы, дебаты и финал конкурса «Искусство быть поваром». Все мероприятия призваны обратить внимание подрастающего поколения на одну из главных составляющих здорового образа жизни — питание.

Автор: Кристина Орехова