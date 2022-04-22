Во всех городах и районах Кузбасса прошёл субботник в рамках подготовки к празднованию Дня Победы. В нём участвовали жители региона самых разных профессий и возрастов. Губернатор Сергей Цивилев принял участие в благоустройстве «Сквера Комсомольцев» в Новокузнецке.

— Благодарю всех, кто сегодня, несмотря на погоду, вышел на субботник. Таким образом мы продолжаем традиции, которые заложили наши отцы и деды. Основное внимание в преддверии празднования Дня Победы уделим памятникам, мемориалам, а также тем местам, где будет проходить шествие Бессмертного полка, — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Как сообщает официальный сайт Правительства Кузбасса, организаторы субботников в разных территориях Кузбасса постарались организовать для участников горячий чай, угощение и культурно-развлекательную программу.