Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поучаствовал в закрытии всероссийского турнира по хоккею «Кубок Владислава Третьяка», который с 16 по 22 апреля проходил в Новокузнецке. Он отметил, что Всероссийский турнир по хоккею будет ежегодно проводиться в Кузбассе.

«Мы создаем условия для занятий самыми разными видами спорта. По всему региону строим и реконструируем спортивные сооружения. Новокузнецк — хоккейная столица Кузбасса. Здесь завершается ремонт Арены Кузнецких металлургов. Мы сейчас находимся в многофункциональном спорткомплексе «Кузнецкий лед», построенном в 2020 году. Уровень данной площадки позволяет проводить тренировки и соревнования спортсменов высшего дивизиона», — сказал Сергей Цивилев.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие детские команды: «Металлург» (Новокузнецк), «Кузнецкий лед» (Новокузнецк), «ЦСКА» (Москва), «Лада» (Тольятти), «Авангард», (Омск), «Адмирал», (Владивосток), «Металлург» (Череповец), «Созвездие» (Воронеж), «Сибирь» (Новосибирск) и «Черномор» (Сочи).

«Поприветствовать игроков, тренеров и болельщиков в Новокузнецк приехал и сам прославленный вратарь сборной СССР и Московского ЦСКА Владислав Третьяк. Он лично пожал руку каждому участнику и пожелал ребятам успехов», — рассказали в администрации правительства области.

Также Сергей Цивилев и Владислав Третьяк оценили ход реконструкции Арены Кузнецких металлургов.