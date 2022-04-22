На уборку вышли работники администраций, различных организаций, индивидуальные предприниматели, молодежь и просто неравнодушные жители. Среди которых оказалась и наша съемочная группа. Арина Мерлова продолжит.

Плохая погода — не повод расслабляться. О проведении Всекузбасского субботника на этой неделе объявил Сергей Цивилев. Объяснил: важно. Ведь нужно подготовить регион к празднованию Дня Победы. И люди откликнулись. Только в кемеровском Комсомольском парке на уборку вышли свыше 600 активистов. Масштабно, но главное — результативно.

Пока одни убирают «остатки осени» — прошлогоднюю листву, другие — ворошат снег. Сообща все делается гораздо быстрее. Как говорится, главное — начать. Активисты отмечают: замерзнуть, кстати, даже не успели.

Кстати, уборки организуют не только на общественных территориях. Кемеровские волонтеры провели субботник во дворе труженицы тыла. Анастасия Ивахно живет одна, поэтому такая помощь для нее на самом деле значима.

Волонтёры продолжат работу с ветеранами. Пообещали: сделают все, чтобы День Победы герои отпраздновали в чистоте. Кстати, Всекузбасский субботник — не одноразовая акция. Горожан призывают выходить на уборку дворов, улиц, парков и скверов каждую пятницу. Чтобы сделать регион чуточку лучше. Вместе.

Автор: Арина Мерлова