В России прошел День местного самоуправления, во время которого подросткам предоставили возможность попробовать себя в роли чиновников муниципалитетов. В Белове в акции участвовали 22 старшеклассника. Они успели и на заседаниях побывать, и руками поработать.

Четверг у 11-классницы Софьи Ходунько и 9-классницы Арины Беловой начался в 7:30 утра. Но не в школе, а в администрации города. Беловчанки стали дублерами председателя местного Совета народных депутатов.

Программа дня у Софьи и Арины непростая. Знакомство с бумагами, участие в сессии Горсовета. Старшие коллеги к школьникам относятся серьёзно, прислушиваются к их мнению. Это не игра.

В День местного самоуправления в Беловскую администрацию пришли 22 старшеклассника из актива местных школ. Ребята сами выбирали, чьими дублерами станут. Полноправно участвовали в заседаниях, объездах, штабах, даже разбирали входящую корреспонденцию, а в финале рабочего дня вместе с чиновниками вышли на улицы города для участия в субботнике.

Цель акции — показать подросткам, как проходит обычный день сотрудников местного самоуправления. Они должны увидеть — люди заняты работой на благо родного города. И этой работы хватит и на них. А значит, нужно учиться и принимать бразды правления, не важно в какой сфере, для того что бы улучшать жизнь. Свою, своих друзей, родственников, родителей, в общем окружающих.

Автор: Сергей Ищенко