Как утверждает ряд федеральных СМИ, многие родители в России жалуются на приложение YouTube Kids, в частности на функцию автовоспроизведения, когда после окончания мультфильма ребёнок смотрит ролики, среди которых хватает сцен насилия. Обеспокоенность разделяет и уполномоченная по правам ребенка в Кузбассе Валентина Богатенко. По её словам, такие ролики могут негативно повлиять на психику юных пользователей.

«С миром современных технологий дети знакомятся, буквально, с пелёнок. Интернет- или медиаресурсы могут быть хорошим дополнением для обучения, освоения новых навыков, эмоционального развития и развлечения. Однако всё чаще взрослые сталкиваются с тем, что, даже переходя на проверенный источник, ребёнок не застрахован от вредоносных для его здоровья материалов и информационного мусора. Это, к сожалению, может привести к печальным последствиям, причем не только для семьи, но и окружающих. Виртуальное пространство должно работать во благо детей, и ответственность за это должна быть на владельцах интернет-платформ», — заявила Валентина Богатенко.