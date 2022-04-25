Спортивно-туристический комплекс «Шерегеш» отпраздновал смену сезонов

В субботу на самом известном горнолыжном комплексе Кузбасса отметили закрытие зимнего сезона и дали старт круглогодичному. Туристы со всей России приехали в Шерегеш, чтобы активно провести время, насладиться горным воздухом и зарядиться положительными эмоциями.







«”Шерегеш” активно развивается. Наша задача – сделать его круглогодичным курортом мирового уровня. Уже сейчас он входит в топ самых популярных горнолыжных курортов России, только за этот зимний сезон его посетили более 2 миллионов человек. Надо сделать Горную Шорию привлекательной для туристов и летом. Для этого мы активно развиваем инфраструктуру курортной зоны, решаем вопросы водоснабжения, транспортной доступности. Важно, что увеличение турпотока принесет большое количество налоговых поступлений в регион, которые будут направлены на создание социальной инфраструктуры», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Одновременно работали более 20 праздничных локаций. На секторе «А» возле сервисного центра «Белка» центральным событием стало экстрим-шоу от ведущих команд страны, на котором выступили чемпионы России по мотофристайлу, а также каскадеры со всей страны. Экстремалы продемонстрировали сальто на мотоциклах. Также гостям было представлено единственное в России шоу по преодолению гравитации – «Вектор». Артисты на высоте от 4 до 20 метров выполнили сложнейшие акробатические трюки, а лучшие трейсеры страны представили паркур-шоу. В самый разгар праздника гостей курорта ждал сюрприз. К ним прилетел «волшебник» на голубом вертолете и раздал 500 эскимо всем желающим.

Одно из важных направлений работы курорта – продвижение идей «зеленой энергетики». Сейчас идут переговоры об установке на территории спортивно-туристического комплекса электрозаправочной станции для автомобилей нового поколения. Частично идея о здоровой энергии была воплощена на площадке у главной сцены. Гости фестиваля вырабатывали энергию для символического «прыжка из зимы в лето», крутя педали импровизированного «вечного двигателя».

«Шерегеш» не первый год удивляет туристов таежной этнической гастрономией. Лучшие из лучших кулинаров приняли участие в битве шеф-поваров. В жюри были известный фуд-продюсер, шеф-повар, телеведущий и блогер-миллионник Василий Емельяненко и шеф-повар делегации президента и премьер-министра России на Всемирной зимней универсиаде в Красноярске Евгений Баранников. В честь праздничного объединения сезонов для гостей приготовили 7-метровый шашлык и 120 л фирменного таежного напитка.

Завершился праздник выступлением трибьют-шоу Metallica и хедлайнера фестиваля Клавы Коки с премьерой новой песни.