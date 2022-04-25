В России на три года продлили срок действия водительских удостоверений, которые заканчивали действовать в 2022 и 2023 году, сообщает ТАСС. Сотрудники ГИБДД будут принимать документы со старыми сроками и сверять их с базой в случае необходимости. Ожидается, что мера упростит жизнь водителям, снизит нагрузку на предприятия транспортной сферы, упростит логистику товаров по всей России. Она также освободит водителей от необходимости посещать ГИБДД и менять документ.

Заведующий кафедрой КузГТУ «Эксплуатация автомобилей», кандидат технических наук Андрей Кудреватых подтвердил, что меры властей удобны для водителей.