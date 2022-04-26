С мая до октября с понедельника по четверг для кузбассовцев пенсионного и предпенсионного возраста (1966-1968 года рождения для женщин и 1961-1963 года для мужчин) вводится бесплатный проезд в городских и пригородных автобусах, городском наземном электрическом транспорте, а также пригородных электропоездах. Так как 1 мая в 2022 году – воскресенье, проезд будет бесплатным со 2 мая.

«С наступлением дачного сезона люди пенсионного возраста намного чаще пользуются общественным транспортом. Бесплатный проезд в этот период – очень востребованная, необходимая мера. Мы даем людям старшего поколения возможность больше времени провести на дачах и приусадебных участках», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Также с 30 апреля начнут работу сезонные маршруты до садоводческих обществ региона. К действующей маршрутной сети дополнительно вводятся 62 маршрута, на них выйдут 59 автобусов большого и особо большого класса. В Кемерове запланировано к запуску 40 сезонных маршрутов, на них будет работать 41 автобус. При этом увеличивается количество рейсов автобуса № 39, а маршрут № 87 продлевается до с/о Южный.

В Новокузнецке запланировано пустить 10 сезонных маршрутов с выпуском 11 единиц транспорта – 7 пригородных и 3 городских. На двух пригородных маршрутах увеличивается количество рейсов, два городских маршрута продлеваются до садовых обществ.

В других городах области для доставки жителей к садовым обществам к действующей сети дополнительно запускаются 12 сезонных маршрутов – 133 рейса будут выполнять 12 автобусов (пгт Краснобродский, пгт Бачатский, Ленинск-Кузнецкий, Мыски, Прокопьевск, Топки и Юрга).