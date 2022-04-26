В Кузбассе проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах

Сегодня исполнилось 36 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. В этот день жители региона участвуют в митингах и церемониях возложения цветов. Кроме того, в течение недели в образовательных учреждениях пройдут уроки мужества и часы истории, а в учреждениях культуры – выставки, рассказывающие о трагедии.

Так, в Кемерове по традиции митинг прошел возле скульптурной композиции «Ради жизни на Земле». Его участниками стали сами ликвидаторы, их друзья, родственники, те, кто проживал в зоне радиоактивного загрязнения. Представители Кемеровского городского отделения КОО Союз «Чернобыль» поделились своими воспоминаниями, рассказали о героизме своих товарищей и призвали присутствующих почтить память погибших минутой молчания. Присутствующие возложили цветы к скульптурной композиции. В почетном карауле стояли юнармейцы Поста № 1, а оркестр Главного управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу исполнял тематические композиции. В течение недели школьники встретятся с непосредственными участниками событий на уроках мужества и часах истории.

Также трагедии в Чернобыле, подвигам ликвидаторов аварии посвящены книжные выставки в кемеровских библиотеках. Для читателей подготовлены издания и периодика, отрывки из кинохроники. Сейчас в столице Кузбасса проживают 247 ликвидаторов радиационных аварий и катастроф – люди, которые несли сложнейшую вахту на опасных радиационных объектах.

В Новокузнецке памятный митинг прошел у Вечного огня на Бульваре Героев. Его участниками стали члены Новокузнецкой городской общественной организации «Союз Чернобыль». Сейчас в рядах этой организации состоит 120 ликвидаторов. Сегодня они вместе со своими семьями и вдовами погибших почтили память погибших участников ликвидации аварии, возложили цветы к монументу и приняли участие в панихиде.

Час памяти «Чернобыль – черная боль нашей истории» провели в Анжеро-Судженске, отдав честь героям ликвидации крупнейшей техногенной аварии современности. Горожане почтили память погибших и возложили цветы перед Памятным знаком участникам радиационных аварий и катастроф. В ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС участвовали 42 жителя Анжеро-Судженска. Кроме того, 16 горожан принимали участие в испытаниях на Семипалатинском полигоне. 9 солдат подразделения особого риска участвовали в масштабных учениях с применением атомной бомбы на Тоцком полигоне, один – в испытаниях ядерного оружия на полигоне «Новая Земля». 9 горожан ликвидировали последствия Кыштымской аварии на производственном объединении «Маяк». Всего на ликвидацию катастроф и участие в ядерных испытаниях было призвано 77 анжеросудженцев. На сегодняшний день в Анжеро-Судженске проживает 55 человек, пострадавших от радиационного воздействия.

В Осинниках также почтили память погибших в ходе ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и отдали дань уважения ныне живущим героям-ликвидаторам. Глава округа Игорь Романов, председатель Совета народных депутатов Наталья Коваленко, ветераны-ликвидаторы, члены общественных организаций и политических партий вместе с представителями подрастающего поколения возложили цветы к мемориальный доске, установленной на здании Военкомата и к стеле «20 лет аварии на Чернобыльской АЭС».

В Таштаголе у монумента жертвам радиационного воздействия прошел городской митинг-реквием. Юнармейцы в торжественном строе пронесли 25 портретов ликвидаторов-таштагольцев, ушедших из жизни. Члены городской общественной организации ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, глава района, представители трудовых коллективов и общественники почтили их память минутой молчания. Из Таштагольского района на ликвидацию аварии были призваны 39 человек. Сегодня в районе проживает 25 человек, подвергшихся воздействию радиации: 19 чернобыльцев, 4 ветерана спецподразделений и две бывших жительницы Семипалатинска. Также в день годовщины библиотекари центральной библиотеки провели урок мужества, где были продемонстрированы архивные документы, награды таштагольцев, переданные в местный музей.