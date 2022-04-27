В 2022 году по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в больницы и поликлиники региона поступит несколько единиц «тяжелого» диагностического оборудования. Для его установки требуется особая подготовка, иногда даже реконструкция помещений.



«Для учреждений здравоохранения региона сейчас приобретается самая современная и мощная техника. Помещения некоторых больниц, особенно в сельской местности, не всегда соответствуют требованиям к установке современной аппаратуры. Поэтому заранее в них проводят необходимое усиление конструкций пола и потолка, меняют электрические сети, расширяют проемы, делают специальную защитную штукатурку. Важно, чтобы поступившая в регион медтехника была установлена в кратчайшие сроки и начала прием пациентов», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.



Так, в Тяжинской районной больнице проведен капитальный ремонт рентген-кабинета. Здесь заменили полы, обновили системы вентиляции и электроснабжения. Для пациентов создали комфортные условия в комнате ожидания. Общая сумма выполненных работ составила 1,6 млн рублей. Также в медорганизации обновили кабинет для работы нового цифрового маммографа, поступившего в больницу Тяжина по программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2021 году.



Преобразования коснулись и поликлиник Калтана. В 2022 году в город поступят два цифровых рентген-аппарата. Под установку одного из них в поликлинике № 3 обновили напольное покрытие, отремонтировали стены, потолки, а также установили новую защитную дверь рентген-кабинета. Второй аппарат установят в поликлинике № 4 поселка Малиновка. Там идет капитальный ремонт: завершили демонтаж напольного покрытия, установили 3 новых рентгенозащитные двери, проводят замену системы отопления, утепление полов.