Кузбасская ветеринария заявила, что дефицита биопрепаратов для вакцинации животных в регионе нет.

«Вакцинация животных проводится биопрепаратами российского производства, их в регионе достаточно, чтобы обеспечить потребности 23 государственных станций по борьбе с болезнями животных и 7 ветеринарных лабораторий», — рассказал руководитель Управления ветеринарии Кузбасса Сергей Лысенко.

В Управлении уточнили, что за I квартал 2022 года провакцинировано против:

бешенства — 17 879 собак, 9 885 кошек;

сибирской язвы – 24 812 коров, 5 880 овец и коз, 1 008 лошадей;

лептоспироза – 5 412 коров, 40 овец и коз, 337 лошадей, 16 678 свиней;

классической чумы, рожи свиней – 505 464 свиньи;

болезни Ньюкасла – 19 487 554 птицы;

вирусной геморрагической болезни – 9 556 кроликов.

По данным Минсельхоза РФ, в стране в 2021 году произведено 14 млрд доз вакцин от болезней животных и 170 млн единиц фармацевтических ветеринарных продуктов.