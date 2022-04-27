16 кузбасских предприятий приняли участие во флешмобе #МыРаботаем. Среди них оказались строители, животноводы, химики, машиностроители и металлурги, производители молока, хлеба и строительных материалов, представители торговли.

— Принимать вызовы кузбасским предприятиям не впервой, в сложной экономической ситуации в пандемию они смогли в кратчайшие сроки перестроиться для производства необходимого оборудования, средств защиты и сохранить свои коллективы. В Кузбассе накоплен бесценный опыт и есть потенциал развития: предприятия, способные выпускать конкурентоспособную качественную продукцию в регионе, работают и реализуют планы дальнейшего развития, – подчеркнул министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет.

Лидерами среди принявших участие во флешмобе, стали хлебозаводы и мини-пекарни. Именно на долю пищевой промышленности пришлось больше половины всех участников акции.

По всей стране к флешмобу уже присоединились более 1 200 представителей различных отраслей производства из 83 регионов страны.