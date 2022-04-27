Губернатор Сергей Цивилев посетил Кузбасский гепатологический центр – единственное в регионе отделение, где занимаются хирургическим лечением и трансплантацией печени. Глава региона осмотрел операционный блок, отделение реанимации и эндоскопии, где пациентам с хроническими заболеваниями печени оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь.

«В Кузбассе 3,5 тысячи человек страдают тяжелыми заболеваниями печени и нуждаются в медицинской помощи. Для оперативного оказания помощи мы должны организовать маршрутизацию от участковой поликлиники до вашего центра. Вся информация должна быть систематизирована и содержать все сведения о пациентах: сколько человек, с какими диагнозами, в каком состоянии и в какой операции нуждаются», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Напомним, ранее губернатор дал поручение подготовить программу развития трансплантологии в Кузбассе с детальными проектами реализации по каждой клинике, где есть возможность проводить подобные операции. В том числе Сергей Цивилев поставил задачу провести в 2022 году не менее 20 операций по пересадке печени. «Это 20 спасенных жизней. Мы сейчас определились, чего не хватает центру для реализации этой задачи. Какое оборудование нужно приобрести дополнительно, как компенсировать больнице затраты, если они превышают стоимость квоты», – сказал губернатор.

В 2014 году в Кузбасском гепатологическом центре выполнена первая за Уралом трансплантация печени. В настоящее время проведено уже 35 таких операций. Кроме того, здесь проводят все виды терапевтического и хирургического лечения заболеваний печени, поджелудочной железы и желчных протоков, используются самые современные методы обследования. Одно из приоритетных направлений хирургической деятельности Центра – малотравматичные технологии в хирургии желчевыводящих путей, поджелудочной железы, пищевода.

Гепатологический центр также выполняет функции онкологического подразделения. В отделении с успехом выполняется одна из сложнейших операций – панкреатогастродуоденальная резекция и все виды операций при злокачественных опухолях печени. За последние годы количество таких больных резко увеличилось, что объясняется как увеличением абсолютного количества заболевших, так и ранней диагностикой данной патологии.