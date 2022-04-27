В 2022 году количество средств выделенных на ремонт и строительство дорог направят больше 20 млрд рублей, том числе — 4 млрд на строительство объездной дороги вокруг Кемерова.

«В течение сезона 2022 года построим и отремонтируем в Кузбассе более 300 км дорог. В порядок продолжим приводить как региональную, так и муниципальную дорожную сеть. Более 4 млрд рублей из областного бюджета направим на такой важный для региона проект, как строительство Северо-Западного обхода Кемерова. Важно также обеспечивать безопасность дорожного движения, на это в бюджете региона на этот год предусмотрено около 900 млн рублей», — заявил губернатор Сергей Цивилев.

6 млрд будет порачено на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе — это белее 130 км дорожного полотна на 15 объектах. Ещё 6 млрд — на на дороги регионального значения, более 77 км трасс. Еще более 65 км дорог в 26 муниципалитетах будет отремонтировано на средства субсидии, выделенных из областного бюджета. Размер субсидии — 2 млрд рублей, из них будут выделены средства на строительство 1,75 км в Кемерове и Анжеро-Судженске.