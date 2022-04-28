В Минобрнауки Кузбасса рассказали, что в этом году каждый абитуриент может подать документы в вузы региона тремя способами. Первый — прийти в приёмную комиссию и отдать документы лично. Второй — отправить документы посредством Почты России. Третий — подать документы в электронном виде через сервис «Поступай в вуз онлайн» на портале «Госуслуги».

Подать заявления можно в 900 российских вузов. Важным отличием этого года является то, что поступить онлайн можно будет не только на бюджет, но и на коммерцию, а также на целевые и льготные места.

— Кроме того, доработана система обновления конкурсных списков: изменение статусов будет происходить практически сразу. Это очень важно для абитуриентов, которые подают заявления сразу на несколько специальностей и направлений. Они смогут отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени, — заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

В этом году в Кузбассе будет 5 454 бюджетных места по программе бакалавриата и специалитета, а также 1 278 бюджетных мест среднего профессионального образования. Наибольшее количество мест выделено по самым востребованным направлениям: медицинские, педагогические и инженерные специальности, а также специальности в сфере сельского хозяйства и искусственного интеллекта.