Студенты института инженерных технологий Кемеровского государственного университета презентовали проект 3D Printed Food. Исследования учащихся-разработчиков нацелены на снижение стоимости комплектующих для 3D-принтеров, применяемых в пищевой отрасли, и на импортозамещение.

«Отрадно, что проектов по импортозамещению становится больше, расширяется круг отраслей, где они успешно применяются. Радует и то, что к разработкам подключаются молодые учëные. Новый проект, над которым сейчас работает команда из КемГУ, позволит получать готовые продукты питания с помощью 3D-печати. Преимуществом данного проекта по сравнению с представленными на рынке является его универсальность», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Благодаря принтеру люди смогут печатать блинчики, оладьи и др.

«Принцип работы пищевого 3D-принтера заключается в послойной печати, только вместо пластика применяются пищевые продукты. Пока наиболее популярным материалом в пищевой 3D-печати остаётся шоколад. Разработка кузбасских студентов направлена на создание экструдера — насадки для трёхмерной печати, позволяющей использовать продукты различной консистенции», — рассказали в администрации правительства области.

В планах команды из КемГУ — проработать конструкцию устройства самого 3D-принтера, который будет не только печатать, но и термически обрабатывать продукцию.