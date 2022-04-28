В кузбасских школах проводятся уроки Победы

Накануне Дня Победы более чем 52 тысячам кузбасских школьников рассказали о подвигах советских солдат, интересных фактах из биографий героев, переломных сражениях Великой Отечественной войны. В администрации правительства региона сообщили, что уроки Победы вместе с педагогами ведут ветераны боевых действий и руководители муниципалитетов. Сегодня, 28 апреля, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился со старшеклассниками кемеровской школы № 36.

«Мы видим, что происходит в последнее время в братской стране — Украине, когда люди забыли о славной истории, подвиге предков. В такой ситуации начинает проявляться идеология нацизма, подмена понятий, героями становятся люди, истреблявшие свой же народ. Запад пытается уничтожить все наши ценности, развратить народ и особенно молодёжь, извратив историю, духовные основы. Мы не должны этого допустить. Важно не потерять связь поколений, передавать детям знания о славной истории Отчизны», — подчеркнул губернатор, выступая перед школьниками.