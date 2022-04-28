Председатель правления «Союзмультфильма» и генеральный директор Киностудии им. Горького Юлиана Слащева в интервью «Комсомольской правде» дала советы по поводу того, как уберечь детей от взрослого контента на YouTube, особенно в условиях нынешней политической ситуации.

«Я бы в целом рекомендовала родителям очень внимательно относиться к тому, что смотрят их дети. Различных видеоматериалов сейчас в разы больше, чем во времена нашего детства. Нужно обращать внимание на возрастную маркировку мультфильмов, время суток, в которое ребенок смотрит контент. Я рекомендую родителям больше обращаться к популярным отечественным телеканалам, сетки которых выстроены с учетом возрастных градаций аудитории и их предпочтений. Можно спокойно оставить ребенка у экрана и быть уверенным, что он смотрит качественные, развивающие мультфильмы», — рассказала Слащева.

Также она отметила, что качественный детский контент размещается на таких площадках, как Okko, Кинопоиск, Premier и других.