Губернатор Кузбасса провёл совещание с активистами всех профсоюзов области в канун Международного Дня труда. Участники встречи обсудили самые важные вопросы, в том числе — зарплату и поддержку рабочих в кризисный период.

«В нынешней ситуации нам всем важно сплотиться, чтобы противостоять тем сложностям и вызовам, которые сейчас переживает наша страна. Важнейший приоритет — развитие экономики, и делать это нужно на новом уровне, другими темпами. Введенные против России санкции — это новые возможности. Задача профсоюзов сейчас — стать гарантом стабильности коллективов, собрать вокруг себя людей и оперативно решать возникающие проблемы», —заявил Сергей Цивилев.

В завершение совещания участники пришли к решению возродить идею производственных соревнований между предприятиями. ППо поручению губернатора, в кратчайшие сроки будет разработано положение о соответствующем конкурсе.