Завтра на площади Советов областного центра состоится масштабный концерт с участием известных российских рок-звезд. Он станет частью музыкально-патриотического марафона «ZаРоссию».

Хедлайнеры программы — группы «СерьГа» и «ПилОт». Кульминацией музыкальной программы концерта станет общероссийская эстафета «Свет наших сердец» во имя дружбы, помощи и милосердия — это объединяющее событие проекта «ZaРоссию» будет передавать заряд энергии от одного города к другому, призывая зажигать сердца людей.

Ранее участников марафона принимали в Новокузнецке и Прокопьевске.