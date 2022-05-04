Прямая линия губернатора Сергея Цивилева пройдет 17 мая с 12:00 до 14:00 в эфире телеканалов «Десятка», «Кузбасс 1» и радиостанции «Кузбасс FM». Трансляцию можно будет посмотреть и на личных страницах губернатора в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Текстовая трансляция будет организована в Telegram-канале «Цивилев.live».

Многоканальный телефон колл-центра – 8 (3842) 900-399. При обращении необходимо назвать свою фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон. Ответ будет направлен на указанный адрес.

Вопросы для прямой линии принимаются в будние дни до 17 мая – с 14:00 до 17:00, во вторник, 17 мая, прием вопросов продлится с 09:00 до завершения прямой линии.

Также задать вопрос можно уже сейчас через цифровую платформу «Кузбасс Онлайн» на сайте kuzbass-online.ru или в мобильном приложении. На платформу уже поступило свыше 400 вопросов. Кроме того, кузбассовцы могут проголосовать за уже присланные сообщения. На те из них, которые наберут наибольшее количество голосов, губернатор ответит во время прямого эфира. Ответы на остальные разместят на платформе «Кузбасс Онлайн».