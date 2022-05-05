Кузбассовцы могут обратиться к специалистам Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде за бесплатной помощью. На безвозмездной основе сотрудники Центра окажут содействие в восстановлении прав пострадавших и урегулировании возникших проблем, как на стадии досудебного конфликта, так и в ходе судебного разбирательства.

Проконсультироваться можно по поводу любых вопросов, связанных с защитой прав и интересов граждан при нарушениях и незаконных действиях, касающихся использования их персональных данных и причинения материального, морального и иного вреда.

Для получения бесплатной правовой помощи можно позвонить по телефону +7 (3842) 36-20-15 или написать на адрес электронной почты info_42@grfc.ru.

Также можно прийти на личный приëм по адресу: г. Кемерово, ул. Сарыгина, дом 7 (по предварительной записи).