Первый замглавы администрации президента РФ встретился с жителями Мариуполя

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе поездки в Мариуполь встретился с местными жителями. Он посетил окрестности «Азовстали», завод имени Ильича и морской порт.

Во время встречи обсуждались вопросы помощи пострадавшим и восстановления инфраструктуры. Кроме того, Кириенко отметил, что парада Победы и акции «Бессмертный полк» в этом году в Донецке или Луганске не будет.

— Да, пока в это 9 мая невозможно провести шествие «Бессмертного полка» или парад Победы в Донецке или Луганске, но это время придëт, и придёт скоро. И парады Победы пройдут по улицам городов Донбасса, и «Бессмертный полк» пройдёт по улицам городов Донбасса, — сказал замглавы администрации президента.

Помимо Мариуполя делегация во главе с Кириенко побывала и в Волновахском районе, а также на Донском химико-металлургическом заводе.