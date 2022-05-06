Кузбассовцы высаживают деревья в память о тех, кто приближал Великую Победу

В преддверии 9 мая жители региона высаживают деревья в память о тех, кто приближал Великую Победу. Так, жители Полысаева присоединились к международной акции «Сад памяти», а в Новокузнецком районе высадили сосны в рамках акции «Дерево Победы».

«Мы помним и гордимся каждым кузбассовцем, который ценой своей жизни боролся с врагом за мирное небо на фронтах, стоял у станка и ковал победу в тылу. Все эти люди – наши родные и близкие, о которых необходимо сохранить память и передать ее будущим поколениям. Увековечить память об их героическом подвиге мы можем, посадив дерево. Ежегодно такие акции становятся все популярнее. И отрадно, что ежегодно к ним присоединяются и взрослые, и молодежь, и школьники. Это свидетельство того, что мы неравнодушны к своей истории, благодарны за мир, который завоевали наши деды и прадеды, чтим и помним подвиг нашего народа», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

Сегодня, накануне Дня Победы, в рамках всероссийской акции «Сад Памяти» в Полысаеве на стадионе им. Абрамова высадили 218 яблонь в честь земляков-полысаевцев, павших в годы Великой Отечественной войны. Их имена выгравированы на обелиске «Памяти павших во время Великой Отечественной войны, в локальных войнах и вооруженных конфликтах». По словам организаторов, май 1945-го запомнился ветеранам не только чувством радости и гордости, но и ароматом цветущих яблонь. Яблоня – это символ весны, возрождения, начала новой жизни.

Напомним, международная акция «Сад Памяти» проводится при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства и Минприроды России. В 85 субъектах РФ и за рубежом ежегодно высаживают деревья, чтобы увековечить память о каждом из 27 миллионов погибших в боях Великой Отечественной войны. В Кузбассе пик активности акции придется на середину мая текущего года. Деревья будут высаживать в парках, скверах, аллеях с использованием широкого ассортимента декоративных древесных и кустарниковых пород, а также в лесном фонде.

На территории всех муниципалитетов Кузбасса подобрано 435 точек под высадку деревьев и кустарников в рамках международной акции «Сад Памяти». Планируется посадить почти 54 тыс. деревьев и кустарников (53,9 тыс. шт.). Посадка запланирована на площади 108,7 га. В озеленении улиц парков и скверов будут использованы такие декоративные деревья и кустарники, как сосна, кедр, ель, липа, рябина, калина, береза, клен, дуб, яблоня, ива, черемуха, вишня, миндаль, шиповник, спирея, сирень и другие.

В поселке Рассвет Новокузнецкого района жители, работники культуры и представители органов власти присоединились к акции «Дерево Победы». У памятника погибшим в Великой Отечественной войне участники высадили сосны. Молодые хвойные деревца продолжили аллею, начатую в прошлом году.

В Новокузнецке памятным зеленым уголком станет новая аллея в Сквере молодых специалистов 1-й городской больницы имени Г.П. Курбатова. Три года назад в канун 90-летия горбольницы здесь заложили сквер молодых специалистов. Территорию благоустроили, высадили первые саженцы и решили продолжить озеленение, приурочив его к памятным датам. Сегодня в преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне были высажены 24 сизые ели. По словам главного врача больницы Василия Мальчикова, саженцы хвойных деревьев высаживали те, кто сейчас находится в самом начале своего трудового пути, что очень символично.

В Березовском участие в озеленении приняли ветераны, глава города, депутаты, сотрудники администрации. По доброй традиции с наступлением теплого времени года на территории Березовского городского округа высаживаются деревья и кустарники. Сегодня в преддверии Дня Победы в районе проспекта Шахтеров высажено более 200 молодых сосен, которые станут украшением города.