Концерт с таким названием в рамках одноименно акции пройдет завтра в кемеровском линейном парке бульвара Строителей.

Организаторы обещают живую музыку. Хэдлайнерами выступит кавер-группа «Мы — русские». В программе как новые композиции, так и ставшие уже классическими песни Олега Газманова — «Рожденный в СССР», «КуZбасс», «Черное золото».

Как отметил Сергей Цивилев: «В преддверии самого святого, великого праздника в России — Дня Победы — особенно важно показать свое единство, выразить поддержку своей стране.»