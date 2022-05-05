Кемеровский Т-34 примет участие в торжественном шествии 9 мая. Сейчас танк проходит необходимое техническое обслуживание. А в репетициях принимают участие как различные ведомства – МЧС, ГУФСИН, стражи правопорядка – так и учащиеся специализированных кадетских учреждений и гимназий. Рассказывает Сергей Ищенко.

Репетиция парада хоть и предпоследняя, но все еще больше техническая, без участия спецтранспорта. Основная задача – правильно расставить на месте митинга участников, а это около 1 100 человек, и научить с должной выправкой проходить по площади Советов.

В этом году основной костяк парада – учащиеся школ, училищ и вузов. Некоторые из них пройдут колонной по площади Советов 9 мая впервые. Например, большая часть юнармейцев.

Всего в торжественном марше пройдет 21 коробка, из них 11 – кадеты и воспитанницы губернаторской женской гимназии-интерната. Это молодые люди, которые уже связали свою судьбу с формой и для них строевая подготовка – дело привычное, да и в параде Победы многие принимают участие не в первый раз. Но несмотря на это, событие – волнительное.

Аналогичные чувства испытывают и специалисты различных ведомств. Парад Победы – обязательное и долгожданное событие, вопрос, об участии в котором не стоит.

Разумеется, будут в параде и главные герои Дня Победы – ветераны и труженики тыла. В силу возраста их повезут на технике, которая частично примет участие в генеральной репетиции 6 мая.

Кстати, трансляцию парада Победы, а также митинг и шествие «Бессмертного полка» 9 мая можно будет увидеть в прямом эфире нашего телеканала.

Автор: Сергей Ищенко