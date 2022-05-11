Минцифры РФ объявило о запуске программы бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны. Действие программы рассчитано до конца 2022 года. Помимо министерства к ней присоединяются и правительства регионов России.

Воспользоваться такси можно будет вне зависимости от целей поездки. С ветераном смогут поехать сопровождающие родственники. Просубсидированы будут поездки каждого ветерана на общую сумму до 3 тыс. руб. на человека, — сообщает официальный сайт Минцифры.

Согласно данным сайта, обратиться а услугой могут:

инвалиды Великой Отечественной войны;

участники Великой Отечественной войны;

военнослужащие последнего военного призыва в годы Великой Отечественной войны;

лица, работавшие на ПВО в период Великой Отечественной войны.

К 10 июня услуга появится во всех городах, где работают перевозчики такси и проживают ветераны, уверяют в министерстве.

Напомним, в Кузбассе с 2021 года действует собственный подобный проект — «Яндекс. Такси — ветеранам». Он ориентирован на частников и вдов участников Великой Отечественной войны, блокадников Ленинграда, узников концлагерей. Он работает в восьми городах региона: Кемерове, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, Междуреченске, Анжеро-Судженске, Осинниках, Прокопьевске, Юрге. Чтобы вызвать такси, ветерану достаточно позвонить в орган социальной защиты по месту жительства.