В едином патриотичном порыве отгремели мероприятия, посвященные 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В трёх городах региона — Кемерове, Новокузнецке и Юрге состоялись марши военной техники и боевых расчётов. В каждом муниципалитете — шествие «Бессмертного полка» и праздничные мероприятия. Краткий обзор событий — в сюжете Кристины Ореховой.

Такие простые, но очень важные слова, которые долгое время после питают тех, кто ковал Победу с 41-го по 45 годы! Вместе вот уже 77-й год мы разделяем эту общую радость. И это — заслуга именно ветеранов и тружеников тыла. Сами же виновники торжества на все вопросы, как правило, отвечают кротко, но ёмко и доходчиво:

С каждым годом свидетелей тех событий становится всё меньше. Встать вновь в строй ушедшим помогают потомки, бережно храня награды и портреты.

Города Кузбасса объединили основные мероприятия — возложение цветов к мемориалам памяти, парад военной техники и боевых расчётов и долгожданное шествие «Бессмертного полка». В областной столице до начала торжественной части пришедших развлекали танцевальные и вокальные коллективы. Ровно в 10:00 всё стихло.

В этот же день состоялась презентация макета нового арт-объекта, посвящённого подвигам кузбассовцев в Великой Отечественной войне. Уже ближайшей осенью в областной столице появится мемориальный комплекс героям-сибирякам имени Николая Масалова — уроженца Тисульской области, ставшего прототипом воина-освободителя, установленного в Трептов-парке.

После парада, которые в Новокузнецке и Кемерове открывали легендарные Т-34, по улицам городов региона прошёл «Бессмертный полк». В шествии приняли участие почти 440 тысяч жителей региона.

После в каждом муниципалитете прошла своя череда мероприятий. Ретроавтомобили, военная техника, квесты и викторины, концертные площадки… Фронтовые бригады персонально поздравили тех, кто по состоянию здоровья не смог посетить торжества.

Ещё одной доброй традицией этого дня становятся автопробеги. К примеру, в Юрге в нём приняло участие более 200 автомобилей.

Ну и завершением столь насыщенного дня стал салютный залп, который прогремел в каждом городе в 22 часа.

Автор: Кристина Орехова