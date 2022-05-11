Губернатор Кузбасса пообщался с жителями региона в эфире радиостанции «Маяк-Кузбасс». В самом начале беседы губернатор наиболее тревожной темы: пожароопасности в регионе и в особенности – последствий страшных пожаров в Тяжинском округе.

«Мы приняли несколько важных решений. Во-первых, за всеми жителями закрепили социальных работников сразу, чтобы каждую семью вести индивидуально. Помимо тех 10 тысяч, которые выплатил муниципалитет, мы приняли решение по 100 тысяч на каждую семью – экстренная помощь для людей. И выплаты уже сегодня идут вовсю. Потом будут выплаты 50 тысяч на имущество, если небольшие потери. Если большие – то больше. В случае смерти (кого-то из близких – прим. ред.) – миллион рублей», — сообщил губернатор.

Он добавил, что следы пожарищ на местах сгоревших построек будут бесплатно расчищены. В дальнейшем пострадавшим будет оказана помощь в решении вопроса с новым жильём.

В течение часа, отведённого на эфир, глава области успел ответить на 18 вопросов из 81 поступившего.

Вопросы жителей касались:

поддержки семейных ферм;

проведения Дня шахтера;

строительства школы в микрорайоне №13 Рудничного района;

проведения в КуZбассе международных соревнований;

выделения угля по льготным тарифам;

организации летней оздоровительной кампании для детей и подростков;

движения городской электрички в Новокузнецке;

организации физкультурно-спортивной работы в Кемерове;

льготной ипотеки для многодетных семей.

На каждый из заданных вопросов звонившие получили исчерпывающий ответ. Кроме того, губернатор прямо во время эфира связывался с главами муниципалитетов. Мэру Прокопьевска было дано поручение привести в порядок детскую площадку, а главе Берёзовского – сохранить дорогие жителям цветники во время проведения работ по благоустройству города.

Полную запись эфира можно посмотреть на странице губернатора в социальной сети ВКонтакте.