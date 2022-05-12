В этом году на выбор кузбассовцам представлены 114 общественных пространств в 19 муниципалитетах, по итогу голосования будет отобрано 54 общественные территории, которые благоустроят уже в 2023 году. Второе Всероссийское онлайн-голосование федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» стартовало 15 апреля и продолжится до 30 мая.

Напомним, проголосовать можно несколькими способами: на странице www.za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайтах муниципалитетов, а также через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах. Проголосовать за объект любого муниципалитета могут жители региона от 14 лет.

Тем временем в регионе началось благоустройство территорий, запланированных на этот год, в числе которых 45 объектов, которые кузбассовцы выбрали в прошлом году. Работы стартовали на 144 объектах, а всего в этом году планируется благоустроить 383 объекта. Напомним, на эти цели из бюджетов всех уровней выделено 1 млрд 146 млн рублей.

Так, в Белове по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году будет капитально отремонтирован сквер у стадиона «Грамотеинский», за него в прошлом году проголосовали более 8 тысяч беловчан. Представители подрядной организации обустраивают щебеночное основание под проезды и тротуары, возводят стену скалодрома. Кроме того, на площади 9,5 тыс. кв. м появятся брусчатые дорожки, новые светильники, парковые скамейки на подпорных стенках, урны, новые деревья, ландшафтное озеленение, установят скейт-парк, роллердром.

Идут работы по благоустройству городского парка в Осинниках, сейчас у сцены уже выложили брусчатку, установили часть парковых диванов и декоративные элементы, выполнили планировку клумб, смонтировали освещение. Планируется высадить деревья и кустарники, а также создать пространство для катания на скейтбордах. Отметим, что это второй этап работы по благоустройству общественного пространства.

В Юрге в 2022 году планируется выполнить благоустройство трех общественных территорий-победителей 2022 года. Больше всего голосов набрал мини-сквер у кинотеатра «Эра», здесь сделают пешеходную дорожку, установят парковые диваны с урнами, спортивное оборудование, высадят газон и кустарники. Уберут из сквера старые высохшие деревья. Вторая территория – пешеходная зона вдоль проспекта Победы, в этом году на аллее планируется сделать велодорожки, а также пешеходную дорожку из тротуарной плитки, установить парковые диваны с урнами, оформить клумбы. Третья территория – мини-сквер возле памятника Строителям, здесь установят парковые диваны, высадят клумбы, выложат тротуарной плиткой пешеходные дорожки и проведут посадку голубых елей.

В Ленинске-Кузнецком в парке «Здоровье» в районе Лесной городок уже совсем скоро приступят к благоустройству существующих велодорожек, планируется оборудовать дополнительную пешеходную зону, установить парковые диваны. Кроме этого, продолжаются работы на объекте «Пионерский парк», здесь вырубают аварийные деревья, демонтируют фундамент старых советских построек, вывозят мусор.

В этом году в Кемерове обновят семь общественных пространств. В Центральном районе – бульвар на улице Кирова (от пр. Советского до улицы Н. Островского) и сквер на пересечении Черняховского и Красноармейской. В Заводском районе – сквер напротив ТЦ «Гринвич», а также бульварную часть улицы Патриотов (от Радищева до Двужильного). В Кировском районе продолжится ремонт парка «Березовая роща», начатый в 2020 году. В Рудничном районе приведут в порядок старый сквер за зданием территориального управления района, в жилом районе Ягуновский – парк Победы на улице Белозерной.